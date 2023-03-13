Расстрелянный на видео украинский пленный оказался гражданином Молдовы

Опубликовано: 13.03.2023 14:57 , Обновлено: 04.07.2024

Украинский пленный Александр Мациевский, расстрел которого попал на видео, оказался гражданином Молдовы. Эту информацию подтвердили в Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) 13 марта.

В ведомстве заявили, что солдата «казнили российские военные».

«МИДЕИ резко осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов», — сказано в сообщении в Facebook.

Как пишет издание «Страна», Александр Мациевский прожил в Молдове до 28 лет, а с 2008 года жил в Нежине Черниговской области Украины. Он служил в территориальной обороне.

Власти Чернигова предложили назвать в честь Мациевского одну из улиц города.

[info_b]В России официально не комментировали ни видео с расстрелом, ни заявления украинских и молдавских властей.[/info_b]

Что за видео?

Как ранее писал Телеграф, в телеграм-каналах днем 6 марта появилось видео на котором расстреливают украинского военнопленного.

На нем видно мужчину в военной форме ВСУ, который стоит в лесу и курит. Он говорит «Слава Украине», после чего в него стреляют, он падает.

Власти Украины обвинили в этом российских военных и пообещали «найти и наказать» виновных.

Сначала было неизвестно, кто на видео. 12 марта Служба безопасности Украины объявила, что на кадрах — снайпер территориальной обороны Александр Мациевский. Его личность подтвердила судебно-портретная экспертиза. По данным спецслужбы, его расстреляли 30 декабря. В феврале его тело вернули Украине.

Президент Зеленский посмертно наградил его званием Героя Украины.