В Сети появилось видео предполагаемого расстрела украинского пленного
В телеграм-каналах днем 6 марта появилось видео на котором, предположительно, расстреливают украинского военнопленного. Власти Украины обвинили в этом российских военных и пообещали «найти и наказать» виновных. Что сказали в РФ?
Что за видео?
На нем видно мужчину в военной форме ВСУ, который стоит в лесу и курит. Он говорит «Слава Украине», после чего в него стреляют, он падает. За кадром слышно: «Сдохни, ****».
Когда и где записано видео, а также имя мужчины, неизвестны.
Сами кадры мы не публикуем по моральным соображениям.
«Очередное военное преступление»
Власти Украины обвинили в предполагаемом расстреле украинского военного россиян.
Так, уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что отправил видео «международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России». И добавил, что расстрел пленного — это нарушение Женевской конвенции об их правах.
А глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «это элемент целенаправленной политики террора» и пообещал «за каждое такое военное преступление расплату».
В свою очередь глава МИД Кулеба написал, что обратился к прокурору Международного криминального суда с призывом начать расследование убийства.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на произошедшее в своем вечернем обращении. Он также пообещал «найти убийц».
Тем временем офис Генпрокурора начал расследование по видео.
Что говорят в России?
Российские власти официально эту информацию не комментировали.
Однако в российских военных телеграмм-каналах публикуют версии, что это якобы снятое Украиной для дискредитации РФ постановочное видео, на котором расстреливают переодетого в украинскую форму российского пленного либо своего же дезертира.