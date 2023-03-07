В Сети появилось видео предполагаемого расстрела украинского пленного

Опубликовано: 07.03.2023 09:03 , Обновлено: 04.07.2024

В телеграм-каналах днем 6 марта появилось видео на котором, предположительно, расстреливают украинского военнопленного. Власти Украины обвинили в этом российских военных и пообещали «найти и наказать» виновных. Что сказали в РФ?

Что за видео?

На нем видно мужчину в военной форме ВСУ, который стоит в лесу и курит. Он говорит «Слава Украине», после чего в него стреляют, он падает. За кадром слышно: «Сдохни, ****».

Когда и где записано видео, а также имя мужчины, неизвестны.

Сами кадры мы не публикуем по моральным соображениям.

«Очередное военное преступление»

Власти Украины обвинили в предполагаемом расстреле украинского военного россиян.

Так, уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что отправил видео «международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России». И добавил, что расстрел пленного — это нарушение Женевской конвенции об их правах.

А глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «это элемент целенаправленной политики террора» и пообещал «за каждое такое военное преступление расплату».

В свою очередь глава МИД Кулеба написал, что обратился к прокурору Международного криминального суда с призывом начать расследование убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на произошедшее в своем вечернем обращении. Он также пообещал «найти убийц».

Тем временем офис Генпрокурора начал расследование по видео.

Что говорят в России?

Российские власти официально эту информацию не комментировали.

Однако в российских военных телеграмм-каналах публикуют версии, что это якобы снятое Украиной для дискредитации РФ постановочное видео, на котором расстреливают переодетого в украинскую форму российского пленного либо своего же дезертира.