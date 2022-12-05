Ракета упала в Молдове во время атаки РФ по Украине

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Опубликовано: 05.12.2022 16:53 , Обновлено: 05.12.2022

Ракета 5 декабря упала в Молдове. Об этом сообщили местные СМИ и опубликовали фото.

По их данным, ракета упала возле города Бричаны на севере страны. Район оцепила полиция, на месте ожидаются специализированные службы.

О произошедшем сообщили во время массированной атаки России по городам Украины.

Обновлено СМИ добавили, что найденные в Молдове остатки ракеты — разгонный блок системы ПВО С-300. Исходя из этого не исключено, что в Молдове упала украинская ракета системы ПВО, пишет Страна.

Больше подробностей, чья ракета и как это произошло, пока нет.

Ранее Телеграф писал, что из-за массовой ракетной атаки России по Украине 23 ноября города Молдовы остались без света. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спину.

Ракетные удары России оставили Молдову без света