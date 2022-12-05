Ракета упала в Молдове во время атаки РФ по Украине
🔄 Обновлено
Ракета 5 декабря упала в Молдове. Об этом сообщили местные СМИ и опубликовали фото.
По их данным, ракета упала возле города Бричаны на севере страны. Район оцепила полиция, на месте ожидаются специализированные службы.
О произошедшем сообщили во время массированной атаки России по городам Украины.
Обновлено
СМИ добавили, что найденные в Молдове остатки ракеты — разгонный блок системы ПВО С-300. Исходя из этого не исключено, что в Молдове упала украинская ракета системы ПВО, пишет Страна.
Больше подробностей, чья ракета и как это произошло, пока нет.
Ранее Телеграф писал, что из-за массовой ракетной атаки России по Украине 23 ноября города Молдовы остались без света. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спину.