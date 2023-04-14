"Рак Путина" и саботаж Герасимова. Что ещё нашли в слитых документах Пентагона?

Опубликовано: 14.04.2023 10:19 , Обновлено: 14.04.2023

Западные журналисты, проанализировав "засекреченные документы Пентагона", которые недавно попали в сеть, пришли к выводу о том, что у президента России Владимира Путина был диагностирован рак, а начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов "увидел в этом возможность прекратить войну против Украины".

По данным немецкого издания RND, в распоряжении которого оказались “слитые” в сеть документы Пентагона, у американских спецслужб есть информация от “ближайшего окружения Владимира Путина, в которое входит начальник Генштаба Валерий Герасимов, назначенный в январе командующим войсками на Украине”.

“Как видно из документов, разногласий в кругу российского руководства, по-видимому, больше, чем предполагали ранее наблюдатели”, - отметило немецкое издание RND.

Анализ “секретных документов Пентагона” показал, что Герасимов совместно с секретарем Совета нацбезопасности России Николаем Патрушевым мог участвовать в акции по “саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной”. Для этого Герасимов якобы планировал перебросить российские войска на юг.

Согласно сведениям, полученным из украинского источника, который, в свою очередь, ссылается на близкий к Кремлю источник, переброс войск на юг был намечен на 5 марта, когда у президента России якобы должен был начаться курс химиотерапии. Тогда, по словам источника, Путин уже не смог бы повлиять на ход войны в Украине.Однако, как утверждает источник, Герасимов от своих планов отказался. Отметим, что никаких подтверждений информации, озвученной в источнике, немецкие издания не приводят. Комментариев российской стороны также пока не последовало.

Слухи о плохом состоянии здоровья президента России, в том числе о наличии у него онкологического заболевания, в последние годы появляются всё чаще. Однако, никаких однозначных подтверждений этому до сих пор не было. Так, например, бывший офицер британской разведки, руководитель отдела по России в МИ-6 Кристофер Стил неоднократно заявлял о том, что Путин “постоянно окружен врачами” и нуждается в “постоянной медицинской помощи”, отметили в RND.

Напомним, фотокопии “засекреченных документов Пентагона” были размещены на посвященном популярной видео игре Minecraft сервере Discord (платформа обмена сообщениями среди онлайн-игроков) еще в январе.

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Однако, пристальное внимание к ним было привлечено лишь в начале этого месяца, когда по социальным сетям разлетелись фотографии с “засекреченными планами США и НАТО” по наращиванию украинских вооруженных сил перед анонсированным контрнаступлением. По данному факту Пентагон начал расследование.

В Сеть слили «засекреченные карты» контрнаступления Украины — NYT

Накануне в США задержали подозреваемого в утечке документов. Им оказался 21-летний нагвардиец Джек Тейшейра. По данным СМИ, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, и он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.

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