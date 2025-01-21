«Атаки не прекратятся» - Байден «превентивно» помиловал пятерых родственников за считанные часы до передачи власти Трампу

Опубликовано: 21.01.2025 09:02 , Обновлено: 21.01.2025

За несколько часов до официального прекращения своего президентского срока Джо Байден принял решение помиловать людей, которые ещё не были формально осуждены либо обвинены в правонарушениях, в том числе членов своей семьи. По словам самого уходящего президента США, сделал он это опасаясь преследований со стороны своего преемника, Дональда Трампа и его администрации.

Решение бывшего американского лидера, по его словам, стало ответом на угрозы Дональда Трампа привлечь к ответственности всех тех, кто пытался расследовать его действия, связанные с попыткой изменить результаты выборов 2020 года, а также ролью в организации штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

Среди тех, кого помиловал Байден, оказались бывшие республиканцы, такие как Лиз Чейни и Адам Кинзингер. Они активно участвовали в расследованиях, касающихся событий 6 января.

Помимо этого, Байден помиловал и других известных фигур. Среди них доктор Энтони Фаучи, который был директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в течение 40 лет и главным медицинским советником Байдена до выхода на пенсию в 2022 году. Издание rp.pl отметило, что Фаучи координировал борьбу с COVID-19 в США и вызвал много критики со стороны правых за рекомендацию использования санитарного режима, в том числе за обязательное ношение масок во время пандемии, что, по мнению его оппонентов, было нарушением гражданских прав.

Также уже бывший американский лидер помиловал генерала Марка Милли, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Милли, который в своё время назвал Трампа «фашистом» и «самым опасным человеком в стране», также оказался под угрозой судебных разбирательств. Цитаты из его высказываний можно найти в книге Боба Вудворда под названием «Война», посвященной первому президентскому сроку Трампа.

Байден отметил, что помилование не следует воспринимать как признание вины, сообщило агентство AP. Он подчеркнул, что это решение не является признанием преступления, а скорее “признанием заслуг людей, которые служили на благо нации”. Уже бывший президент США также отметил, что факт судебного разбирательства или импичмента может серьёзно повлиять на репутацию и финансовое состояние этих людей.

«Эти меры необходимы в чрезвычайных обстоятельствах. Я не могу с чистой совестью ничего не делать», — отметил Байден. В завершение он добавил, что никто из помилованных не совершал преступлений, а напротив, действовал правильно, выполняя свой долг перед страной.

Незадолго до инаугурации инаугурации 47-го президента США, Байден объявил об акте помилования пятерых членов своей семьи, включая братьев Джеймса и Фрэнсиса и сестру Валери.

«Моя семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, направленным исключительно на то, чтобы причинить мне вред — это худший пример партийной политики. К сожалению, у меня нет причин полагать, что эти атаки прекратятся», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 1 декабря 2024 года Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которому ранее предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и ряде налоговых преступлений. Тем самым Байден на исходе своих президентских полномочий избавил своего сына от возможного тюремного заключения — за федеральные преступления, которые относятся к категории тяжких, ему теоретически грозил срок до 25 лет.

Байден помиловал своего сына Хантера, которому грозило до 25 лет тюрьмы