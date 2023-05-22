«Ради технологического прорыва» - В России предложили оставить только один выходной в неделю

Опубликовано: 22.05.2023 11:32 , Обновлено: 22.05.2023

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. В обращении к российскому министру труда Антону Котякову авторы инициативы подчеркнули, что это необходимо для "достижения технологического и промышленного прорыва, укрепления экономического суверенитета и сокращения зависимости от иностранных институтов".

В своём обращении к руководству Минтруда, которое цитирует издание “Известия”, представители российской общественной инициативы отметили, что усиление санкций увеличило нагрузку на экономический сектор, что требует определенных мер.

“Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется”, - заявили авторы инициативы.

По их словам, дополнительный рабочий день позволит “повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год”.

В качестве позитивного исторического примера авторы инициативы напомнили об опыте Великой Отечественной войны, когда граждане СССР также работали по шесть дней в неделю, а то и вовсе без выходных, а также об опыте некоторых современных стран, таких как Непал и Иран, где действует шестидневка, и Бельгия и Турция, где работникам разрешено работать по 48 часов в неделю.

В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?

Напомним, на прошлой неделе министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила, что парламент может внести в законодательство поправки и ввести сокращённый рабочий день для части белорусов. Точных сроков чиновница пока не назвала.