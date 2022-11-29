Рада Львовской области "запретила" УПЦ Московского патриархата

Опубликовано: 29.11.2022 18:00 , Обновлено: 29.11.2022

Депутаты Львовского областного совета одобрили решение о необходимости запрета деятельности УПЦ Московского патриархата. Также депутаты рекомендовали всем приходам побыстрее переоформиться в Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую томос от главы мирового православия, Вселенского патриарха.

Депутаты Львовского областного совета сегодня во время сессионного заседания обратились в Верховную Раду Украины относительно принятия соответствующих законов.

“Областная Рада рекомендует органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности общин УПЦ в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин”, - сообщает пресс-служба облсовета.

Кроме того, депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины с целью обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям.

Ранее Телеграф сообщил, что фракция «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины зарегистрировала проект закона о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

А Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обыска в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ Московского патриархата. Там сообщили, что проверили священников и монахов даже на полиграфе.

СБУ обнаружила граждан России в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ