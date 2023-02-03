Зеленский пообещал удерживать "крепость" Бахмут до прихода западного оружия

Опубликовано: 03.02.2023 19:31 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Владимир Зеленский заявил 3 февраля, что Украина будет продолжать бороться за Бахмут столько, сколько сможет, пообещав, что "никто не отдаст" восточный украинский город-крепость.

Выступая на пресс-конференции с высшими должностными лицами Европейского союза, Зеленский сказал: “Бахмут никто не отдаст. Мы будем бороться так долго, как сможем. Мы считаем Бахмут нашей крепостью”.

Украина смогла бы удержать Бахмут и освободить оккупированный Донбасс, если бы получила оружие дальнего радиуса действия, заявил он.

“Если оружие (поставки) будут ускорены, особенно оружие дальнего радиуса действия, мы не только не покинем Бахмут, но и начнем деоккупацию Донбасса, который оккупирован с 2014 года”, - пообещал глава Украины.

Город Бахмут на востоке Донбасса стал центром украинского сопротивления и интенсивных атак Москвы в попытке доказать боеспособность своей проигрывающей войну армии.

Российские официальные лица заявили, что их силы окружают Бахмут с нескольких направлений и ведут бои за контроль над дорогой, которая также является важным маршрутом снабжения украинских войск.

Зеленский заявил, что Россия продолжит наступление на востоке Украины, но украинские силы смогут продержаться до тех пор, пока не прибудет больше западного оружия.