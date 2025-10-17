Путину на переговоры с Трампом придется лететь под прицелом ПВО НАТО — «Маршрут непонятен»

Опубликовано: 17.10.2025 14:13 , Обновлено: 17.10.2025

Одной из интриг предстоящей встречи президентов США и России стал маршрут, по которому российский борт №1 сможет добраться до Будапешта. Именно в столице Венгрии главы государств договорились встретиться в ближайшие недели.

Самолёту Владимира Путина придется пролететь над территориями стран НАТО — альянса, который в Москве не раз объявляли враждебным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что маршрут полета Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Венгрию «пока, конечно же, непонятен».

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции ЕС в отношении России и запрет на использование воздушного пространства Евросоюза российскими самолётами, Владимир Путин сможет добраться до столицы Венгрии.

Как уточнили в Еврокомиссии, санкции ЕС не включают запрет для президента и главы МИД РФ на посещение Евросоюза, поэтому препятствий для поездки в Венгрию нет.

Глава МИД этой страны Сийярто подтвердил, что Будапешт гарантирует безопасность Владимиру Путину. “Мы примем здесь Владимира Путина и позаботимся о том, чтобы он провел успешные переговоры, а затем вернулся домой”, - сказал Сийярто, уточнив, что Венгрия готова обеспечить все условия для того, чтобы переговоры шли в безопасной и спокойной обстановке.

Ранее Telegraf.news писал, что газета The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что предыдущая встреча на Аляске прошла не так гладко, как могло показаться. Каждая из сторон жёстко отстаивала свою позицию, не идя на уступки.

Трамп повысил голос на Путина и ушел с переговоров. FT опубликовала новые подробности встречи на Аляске