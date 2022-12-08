Путина объявили неудачником года

Опубликовано: 08.12.2022 09:43 , Обновлено: 04.07.2024

Издание Politico, объявив Владимира Зеленского человеком года, не забыла дать номинацию и президенту России. Владимира Путина там назвали неудачником года.

Там считают, что мечта Владимира Путина о “великой России” вряд ли осуществится. Все потому, что его полномасштабное наступление на Украину “начало разваливаться почти так же быстро, как и началось”.

“Несмотря на то, что российский президент придерживается своего определения конфликта как “специальной военной операции”, направленной на очищение Украины от “нацистов”, войска, которые ненадолго угрожали Киеву, едва удерживаются на востоке страны”, - написало Politico. .

Там считают, что его решение призвать сотни тысяч новых солдат привело к тому, что мужчины военного возраста хлынули из страны. Тем временем украинская армия, поддерживаемая территориальными завоеваниями, поставками оружия с Запада и захваченной российской техникой, продолжает оказывать давление на фронте.

”… Его вторжение низвело его страну до статуса третьеразрядной, неспособной одолеть противника, которого она недооценивала и презирала. В условиях западных санкций, когда ее экспорт нефти падает, а ее союзники все больше отшатываются от запаха слабости, Россия прибегла к фиктивным референдумам и бряцанию ядерным оружием, чтобы попытаться оказать давление на Запад, чтобы позволить Путину создать видимость победы”, - [link href=“https://www.politico.eu/list/politico-28-class-of-2023/vladimir-putin/” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] Politico.

“Другие сократили бы свои потери и отступили, но упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется. Для Европы это по-прежнему будет означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, нехватку удобрений и газа, что окажет давление на экономику и политическую систему. Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он не будет продолжать оставаться кошмаром для своих соседей”, - сделали вывод в издании.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины стал политиком года в Европе. “Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором он хочет”, - написало издание Politico, объявив Владимира Зеленского человеком года.

Европа делает всё, что он хочет. Politico назвало Зеленского человеком года