Путин заявил, что Россия не может быть целью терактов исламских фундаменталистов

Опубликовано: 04.04.2024 19:15 , Обновлено: 04.04.2024

Президент РФ Владимир Путин исключил, что Россия может быть объектом терактов со стороны исламских фундаменталистов. Такое заявление глава государства сделал на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ, сообщило информационное агентство "Интерфакс".

По словам Путина, ключевой целью “заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве” стало нанесение ущерба единству российского общества.

“Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов”, - заявил президент РФ.

И объяснил, почему так считает. По словам Путина, Россия показывает “уникальный пример межконфессионального согласия и единства”. Кроме того, по мнению российского лидера, и на внешней арене РФ ведет себя так, что “вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что, как написала The Washington Post, американские спецслужбы сообщили властям России конкретное место возможного теракта, речь шла именно об атаке террористов на “Крокус Сити Холл”. Из США предупреждение Кремлю пришло за две недели.

США заранее сообщили Кремлю, что террористы планируют напасть на «Крокус» — WP