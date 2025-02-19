Путин заявил, что армия РФ пересекла границу с Сумской областью Украины. Что ответили ВСУ?

Опубликовано: 19.02.2025 19:26 , Обновлено: 19.02.2025

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что российские войска пересекли границу Курской области РФ и "вышли на территорию противника", то есть на территорию Украины. В частности, Курщина граничит с Сумской областью Украины. В ВСУ не подтвердили информацию о российском наступлении со стороны Курской области.

“Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника”, - [link href=“https://tass.ru/politika/23188941” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Путина российское агентство ТАСС.

По словам президента РФ, “по всей линии соприкосновения [на фронте. - прим. ред.] наши войска наступают”.

В российских военных пабликах написали, что войска РФ атакуют от села Свердликово в Курской области через границу в направлении сел Новенькое и Басово в Сумской области с дальнейшей целью перерезать трассу на Суджу на Курщине, [link href=“https://t.me/stranaua/186648” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал “Политика страны”.

Информация от Украины

В Генштабе ВСУ не подтвердили информацию о наступлении российских войск со стороны Курской области.

“По состоянию на 15 часов 19 февраля в Курской области с начала дня зафиксировано 12 боестолкновений, из них три еще продолжались, остальные уже отбиты. Одна из отбитых атак, около 6 утра, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на направлении “Николаево-Дарьино-Журавка”. Попытка успеха не имела, - утверждает представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, [link href=“https://t.me/bbcrussian/76801” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] “Русская служба Би-би-си”.

В Telegram-канале Генштаба ВСУ [link href=“https://t.me/GeneralStaffZSU/21158” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link], что “украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу”.

По данным Telegram-канала “Политика страны”, объективных подтверждений продвижения российских войск на этом направлении пока нет.

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко тоже отрицает слова Путина о том, что войска России пересекли границу с Сумской областью Украины. По данным Коваленко, российская ДРГ пыталась зайти через границу в Украину, но была уничтожена, и угроз крупного наступления на этом участке нет.

Информацию о российском наступлении со стороны Курской области не подтвердила также Погранслужба Украины и группировка ВСУ “Курск”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Путина, «никто не исключал» Украину из переговорного процесса по мирному урегулированию войны. Как утверждает российский президент, по итогам переговоров жду РФ и США 18 февраля в Саудовской Аравии «результат есть».

Путин заявил, что «никто не исключал» Украину из переговорного процесса. Что ещё сказал?