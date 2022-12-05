Путин запретил пропаганду ЛГБТ в России. Как будут наказывать?

Опубликовано: 05.12.2022 17:08 , Обновлено: 05.12.2022

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, подписал пакет законов, расширяющих в том числе запрет в РФ на "пропаганду ЛГБТ".

Новым законом, ранее одобренным Госдумой и сенатом РФ, вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. До этого в России действовал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Новый закон, подписанный Путиным, вводит штрафы до 400 тыс рублей для физлиц, и до 5 млн рублей для юридических лиц. Также вводится наказание за распространение информации, которая которая может побудить несовершеннолетних сменить пол. За ее распространение полгааетсч штраф для физлиц до 200 тыс рублей, а для юрлиц — до 4 млн рублей.

Ранее Телеграф сообщил, что в России ещё не самые жестокие наказания за пропаганду или принадлежность к ЛГБТ. В Иране впервые двух ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни. Ими стали 31-летняя Захра Седики Хамедани, известная как Саре из Накаде, и 24-летняя Эльхам Чубдар из Урмии. Обе девушки — активисты ЛГБТ-сообщества. Приговор им огласил Революционный суд Урмии.

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