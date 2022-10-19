Путин ввел военное положение в подконтрольных РФ украинских областях

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Опубликовано: 19.10.2022 15:13 , Обновлено: 19.10.2022

Президент России Владимир Путин 19 октября объявил о введении военного положения в подконтрольных армии РФ «ЛНР», «ДНР», а также в Херсонской и Запорожской областях.

По его словам, назначенных им глав регионов наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. А их действия должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте федерации.

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Тем временем на сайте президента РФ появился текст указа. В нем сказано, что военное положение вводится с 00:00 20 октября 2022 года на территориях «Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Правительство, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия и Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации должны в трехдневный срок «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение».

Как пишет Sputnik, из документа следует, что «на присоединенных территориях вводится территориальная оборона».

Теперь Совет Федерации должен собраться 19 октября в 17:00, чтобы одобрить указ о военном положении на «присоединенных» территориях.

Напомним, накануне назначенный Кремлем «глава» Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября запретил въезжать на подконтрольную войскам РФ территорию, как минимум, на семь дней. Кроме того, стало известно, что жителей правого берега Днепра Херсонской области начали вывозить на левый через херсонский порт.

Назначенные РФ власти запретили людям въезжать в Херсонскую область

А ранее Телеграф писал, что под Херсоном идут очень жесткие бои. Это не отрицают даже в России. И если там уже намекают на возможное отступление армии РФ, то украинские эксперты говорят о будущих успехах ВСУ очень осторожно. Кроме того, высказывают опасения, что освободившиеся российские войска перебросят из Херсона под Киев.

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