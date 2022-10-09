Путин в разговоре с Бастрыкиным впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту - "Спасибо"

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Опубликовано: 09.10.2022 21:16 , Обновлено: 09.10.2022

Президент России Владимир Путин позвал 9 октября к себе в кабинет главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы сказать ему "спасибо". Но не только это.

“Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации”, - заявил Владмир Путин, что слышно и видно на видеоролике, опубликованном пресс-службой Кремля.

“Совершенно верно”, - не стал с ним спорить глава следственного комитета РФ.

“И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины”, - сделал вывод хозяин Кремля.

Однако тут глава СК РФ решил поправить Владимира Путина: “Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта”.

“Спасибо”, - почему-то вдруг сказал президент России.

Это были первые публичные слова Владимира Путина о взрыве на Крымском мосту.

Кстати, Александр Бастрыкин рассказал интересную подробность о взорванном автомобиле: “Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошёл подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики – лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса”.

Таким образом, в последнее время перед взрывом грузовик находился на территории России: Северная Осетия и Краснодарский край.

https://twitter.com/antiplashka/status/1579172174828634113?s=20&t=mmyq_skKaY_XCRH15rbo4Q

Ранее Телеграф сообщил, что в России удар по Крымскому мосту сильно ударил и по боевым настроениям мобилизованных и простых жителей страны. Если одни принялись петь песни, то другие - водить хороводы.

«Вы обещали. Вы дали нам слово» — Кремль песней призвали ответить на подрыв Крымского моста. Боевые хороводы помогут?