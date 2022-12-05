Путин проехал по Крымскому мосту на Мерседесе

🎥 Видео

Опубликовано: 05.12.2022 17:27 , Обновлено: 05.12.2022

Российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин совершил не анонсированный ранее визит на границу Крыма. По их сообщениям, он проехал на машине по Крымскому мосту.

Также сообщается, что глава Кремля “поговорил со строителями”. Пресс-служба Владимира Путина не сообщала ранее о планируемой поездке. Чем объясняется такая тайна перемещений главы РФ, там не пояснили.

Судя по 14-секундномы видео, катался Владимир Путин в 9 километрах от места взрыва (со слов пассажира, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина) на Керченском мосту на Мерседесе (виден значок на руле). Снимали процесс вождения почему-то со спины. Когда произошло данное мероприятие, российские СМИ не сообщили. Кадры также не дают понять, где на самом деле происходит поездка.

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“Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния”, - сказал на видео Владимир Путин.

Позднее Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes, потому что там не было другой.

“Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал”, — рассказал Дмитрий песков, почему Путин не поехал на президентском лимузине российской разработки Aurus.

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что российские власти открыли на Крымском мосту автомобильное движение по правой, отремонтированной после взрыва грузовика стороне.

В планах - ремонт четырех пролётов левой стороны автомобильного полотна, которые тоже получили повреждения. Власти РФ обещают закончить полный ремонт моста В течение 6-7 месяцев.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство России опубликовало распоряжение отремонтировать Крымский мост до 1 июля 2023 года. При этом днями ранее назначенный Москвой глава Крыма называл другие сроки.

Правительство России увеличило срок ремонта Крымского моста в 6 раз