Путин снова позвонил Алиеву из-за катастрофы самолёта под Актау

Опубликовано: 29.12.2024 15:34 , Обновлено: 29.12.2024

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, сообщил, что 29 декабря президент России Владимир Путин снова позвонил президенту Азербайджана. Состоялся ли разговор после резкого интервью Алиева, неясно.

Дмитрий Песков лишь сообщил, что главы государств “продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета “Азербайджанских авиалиний"". Официальных пресс-релизов по итогам звонка не было ни в Москве, ни в Баку.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Азербайджана выразил сожаление о желании некоторых представителей властей России замолчать расследование катастрофы пассажирского самолёта “Азербайджанских авиалиний”. Он также пообещал, что результаты расследования причин катастрофы будут доступны общественности.

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