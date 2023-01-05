В соцсетях отреагировали на приказ Путина - "Войны нет, а перемирие есть?"

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 05.01.2023 19:56 , Обновлено: 19.01.2023

Российские военкоры (так теперь принято называть в РФ тех, кто ведёт свой канал в соцсетях или мессенджерах и поддерживает вторжение в Украину) совсем не оценили приказ Путина начать перемирие в одностороннем порядке на Рождество. В соцсетях тоже шквал сообщений.

Так, военкор Борис Рожин заявил, что таким образом “Запад раскачивает в РФ кейс слабости и некомпетентности власти”. При этом само перемирие никто соблюдать не будет.

“Резонный шаг со стороны противника - 6 и 7 января заваливать снарядами и ракетами Донецк или любой другой город, чтобы слабость и некомпетентность власти была видна армии и обществу еще лучше”, - написал он.

А ТГ-канал Рыбарь назвал приказ Путина “бросанием бисера перед свиньями”, причем и перед своими.

“Рождественское перемирие - это, конечно, жест якобы красивый политически. Традиционный такой. В рамках общего военно-политического политеса (который всем до одного места). Но вот только может хватит бросать бисер перед свиньями? Все равно не оценят. С нашей стороны, кстати, тоже”, - написали там.

В свою очередь, Игорь Гиркин предложил Путину пойти ещё дальше: “Очень сильный ход! Но немного незавершенный… Вторым очень сильным ходом со стороны верховного главнокомандующего было бы объявить о том, что он отправляется на передовую в районе города Донецка (на пример), чтобы (в условиях одностороннего перемирия) отпраздновать с солдатами Рождество”.

По мнению Гиркина-Стрелкова, такой ход оценили бы “не только уважаемые киевские партнеры, но и солдаты в окопах, которые будут двое суток “односторонне перемиряться”.

А блогер “Тринадцатый”, который, как утверждается, сам воюет с украинцами, кроме сообщений с матом, опубликовал вот такое видео:

[Telegram_widget url=“https://t.me/Separ13_13/6607”]

А вот один из его комментариев на тему перемирия:

В соцсетях многих даже повеселил приказ Путина.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ElectricReborn/status/1611039619490906120?t=IbV827ZACgQfTNYknpDf-Q&s=19”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/R1ght_Now/status/1611038487527956480?t=aTxDTud3G0R_0EuYrkua2g&s=19 ”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/raratata3/status/1611032958797848576?t=JYJOxwAE23U-_mQBXcolTQ&s=19 ”]