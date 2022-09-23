Путин сам указывает генералам, как противостоять контрнаступлению ВСУ — CNN

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.09.2022 11:31 , Обновлено: 23.09.2022

Российские военные расходятся во мнениях относительно того, как лучше всего противостоять неожиданному наступлению ВСУ под Харьковом и Херсоном. А президент России Владимир Путин сам дает указания действующим генералам. Об этом заявило CNN со ссылкой на источники, близкие к западной и американской разведке.

«Это весьма необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, по словам этих источников, намекает на неэффективную командную структуру, которая мешала войне России с самого начала», — отметили в материале.

Один из источников утверждает что на перехватах данных разведки зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на родине на решения, принимаемые Москвой.

Кроме того, по информации CNN, есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, пытающимися договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей.

Министерство обороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее впечатляющих успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где Украина также начала наступление.

Ранее Телеграф писал, что украинские вооруженные силы не дали россиянам закрепиться на левом берегу реки Оскол. Именно там Минобороны РФ хотело устроить новую линию обороны после спешного отступления из Харьковской области.

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