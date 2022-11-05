Путин разрешил уголовникам служить в армии. Кого еще, кроме убийц и грабителей, позовут на фронт?

Опубликовано: 05.11.2022 20:43 , Обновлено: 05.11.2022

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон, который позволяет призывать на военную службу граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за различные тяжкие преступления.

Теперь в ВС РФ могут призвать такие категории граждан России:

осужденные за убийство,

грабеж,

воровство,

незаконный оборот наркотиков

и другие тяжкие преступления.

По данным аналитиков, это позволяет мобилизовать сотни тысяч людей, приговоренных к условному сроку или недавно освобожденных из колоний, которым ранее было запрещено идти в армию.

В то же время, Владимир Путин не разрешили набирать в армию тех, кто совершил сексуальные преступления против несовершеннолетних, государственную измену, шпионаж или терроризм. Также исключаются из-под действия указа президента РФ лица, осужденные за покушение на убийство государственного чиновника, угон воздушного судна, экстремистскую деятельность и незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

“Программисты, сантехники и все остальные перемелют это все”

Ранее в офисе Зеленского уже комментировали решение властей России (тогда ещё нелегально) отправлять на фронт в Украину уголовников. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович тогда оценил видео, на котором Пригожин агитирует заключённых одной из тюрем идти на фронт.

“Это кульминация падения некогда великой империи. Потому что большего позора, чем когда ядерная держава, постоянный член Совбеза ООН отправляет друга [президента России Владимира] Путина снимать такое видео – дальше некуда идти. Мне стыдно за Россию”, – сказал Арестович.

Также советник ОП Украины заявил, что такое пополнение не станет решающим на поле боя.

“Где-то в камере, где 15 человек сидят с ножами, они, конечно, представляют серьезную опасность для тех, у кого нет ножа и кто с ними не дружит”, – считает Алексей Арестович.

Но, по его словам, на поле боя, где работает “военная машина”, бойцам можно обладать хорошим здоровьем и военной специальностью, в то время как пребывание в местах заключения здоровья не добавляет, и военному делу там не учат.

“Простые [мобилизованные в ВСУ украинские] программисты, сантехники и все остальные перемелют это все и даже не заметят”, – выказал уверенность советник Офиса президента.

Ранее Телеграф сообщил, что представители властей России заявили, что отдельный указ президента Владимира Путина для завершения мобилизации не требуется. Однако некоторые россияне и после объявления о ее окончании получают повестки. Правозащитники считают, что это не просто так.

Стало известно, почему Путин не издал указ о завершении мобилизации