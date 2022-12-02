Путин рассказал Шольцу о «кровавых преступлениях»

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Опубликовано: 02.12.2022 14:47 , Обновлено: 02.12.2022

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря позвонил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине.

Президент России пожаловался на «деструктивную линию» Запада, в том числе Германии, который «накачивает» Киев оружием, готовит украинских военных и еще помогает финансово. По мнению Путина, поэтому Украина отказывается от переговоров.

Кроме того, Путин заявил Шольцу, что помощь Запада «стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения».

Обновлено По версии пресс-службы канцлера, Шольц, среди прочего, осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и «подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии».

Накануне канцлер ФРГ заявлял, что Европа должна вернуться к своему довоенному «мирному порядку» с Россией, до 24 февраля 2022 года, пишет Wionews.

«То, что Россия делает сегодня, — это возврат к империалистическому подходу 19-го, 18-го, 17-го веков, когда просто более сильная страна думает, что может просто захватить территорию соседа, понимая соседей как просто внутренние районы и какое-то место, где они могут установить правила, которым нужно следовать. И это никогда не может быть принято», — заявил он.

Однако подчеркнул: «Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе».

Кстати, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не готов «уйти из Украины», чтобы начать переговоры с президентом США Джо Байденом.

Путин не готов «уйти из Украины» для переговоров с Байденом — Песков