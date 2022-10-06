Путин расширил категории россиян, которые не попадут под мобилизацию

Опубликовано: 06.10.2022 09:53 , Обновлено: 06.10.2022

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором предоставил отсрочку от мобилизации еще несколькими категориям россиян. Текст опубликовали на сайте Кремля.

Согласно документу, под мобилизацию пока не должны попасть студенты очной и очно-заочной формы, которые учатся впервые, в том числе врачи-ординаторы и аспиранты.

А именно, которые учатся в:

образовательных и научных организациях «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки)».

образовательных и научных организациях «по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

организациях,« осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров»;

«духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.».

В указе сказано, что вступил в силу со дня его подписания, и также распространяется на все предыдущие дни с 21 сентября.

Накануне президент РФ обвинил министерство обороны в том, что там вовремя не внесли изменения в правовую базу по списку россиян, не попадающих под мобилизацию.

«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — сказал он.

Ранее Путин подписал похожий документ, по которому многих студентов вузов и колледжей освободили от призыва.

Напомним, президент РФ объявил «частичную мобилизацию» 21 сентября. А спустя две недели, 4 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы призвали более 200 тысяч человек.

Россия мобилизовала более 200 тыс. человек за 14 дней — Шойгу