Путин «приветствовал настрой» Трампа и согласился на диалог по Украине

Опубликовано: 21.01.2025 08:37 , Обновлено: 21.01.2025

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США. Слова поздравления прозвучали вечером 20 января на совещании российского лидера с постоянными членами Совета безопасности.

Победу Трампа на президентских выборах 2024 года Путин назвал “убедительной” и “приветствовал настрой” нового главы Белого дома.

“Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей Администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединённых штатов Америки со вступлением в должность”, - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер заявил, что Москва “никогда не отказывалась от диалога” и всегда была готова “поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией”. При этом он выразил надежду на то, что диалог с новой администрацией будет строиться “на равноправной и взаимоуважительной основе”.

Путин отдельно подчеркнул, что Россия “открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту”. Самым важным в этом вопросе он назвал устранение “первопричин кризиса”. По сути вопроса Путин заявил, что настаивает не на “кратком перемирии” и “передышке для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта”, а на “долгосрочном мире на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе”.

“Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции”, - добавил президент России.

Когда состоятся переговоры Трампа с Путиным?

Вопрос о потенциальных переговорах Трампа с Путиным поднимался и после официальной инаугурации новоизбранного американского президента. Ни точных, ни даже ориентировочных дат возможной встречи или переговоров политик не назвал, заявив лишь что они могут состояться “уже очень скоро”.

Говоря о возможном сценарии завершения конфликта в Украине, Трамп выказал мнение о том, что не желая заключать мирное соглашение Путин тем самым “разрушает Россию”.

“Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы”, — процитировало Трампа агентство AFP.

Ранее Telegraf.news рассказал, что советники избранного президента Дональда Трампа уже приступили к разработке широкомасштабной стратегии санкций, которые могли бы помочь достичь дипломатического соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. Журналисты Telegraf.news разобрались, о чем может идти речь и идёт ли там речь о снятии ограничений.

Снимет ли Трамп санкции с России? В его штабе назвали два пути в решении украинского конфликта