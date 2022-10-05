Путин приказал считать Запорожскую АЭС в Украине собственностью России

Опубликовано: 05.10.2022 18:08 , Обновлено: 05.10.2022

Российские СМИ сообщили, что "Росатом" "оформил" захваченную в Украине Запорожскую АЭС в виде российского предприятия. Для чего учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче оккупированной АЭС в украинском Энергорадаре "Росатому".

“Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности”, – говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

В пресс-службе настоящего владельца Запорожской АЭС - украинской компании “Энергоатом” - заявили, что это “агония воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором дошли до создания псевдопредприятий”.

“Украина и весь мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, в соответствии с украинским законодательством, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме, не сомневайтесь в этом”, - заявили в Энергоатоме.

Ранее Телеграф сообщил, что представители 50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ в совместном заявлении призвали РФ немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.

Новость Телеграф