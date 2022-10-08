Путин приказал ФСБ усиленно охранять уцелевшие конструкции Крымского моста

Опубликовано: 08.10.2022 20:11 , Обновлено: 08.10.2022

Президент России Владимир Путин подписал 8 октября указ об усилении охраны остатков Крымского моста. Теперь за сооружением должна будет следить ФСБ.

По приказу Владимира Путина также решено было усилить защиту газопровода Краснодарский край—Крым и энеголинии.

Тем временем, по Крмыскому мосту прошел первый железнодорожный состав после взрыва.

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Ранее Телеграф сообщил, что утром в 6:00 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого пролеты автомобильного полотна рухнули в воду. Назначенные Россией власти Крыма сообщили о взрыве “цистерны с топливом”. Но потом сменили версию.

Крымский мост обрушился после подрыва утром 8 октября