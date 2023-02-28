Путин приказал ФСБ бороться с «мразью»

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2023 16:30 , Обновлено: 15.11.2024

Российский президент Владимир Путин 28 февраля приказал ФСБ усилить борьбу с «мразью». Так он назвал тех, кто, по его мнению, «пытается расколоть российское общество».

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию», — цитирует его пресс-служба Кремля.

По словам Путина, сейчас «попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле» стали активнее.

[Telegram_widget url=“https://t.me/rian_ru/195626”]

Как отметило BBC, «до сих пор подобные выражения допускал соратник Путина Дмитрий Медведев». Однако «экс-президент практикует такую лексику в своем телеграм-канале», тогда так «речь Путина на коллегии ФСБ российские СМИ транслировали в прямом эфире».

К слову, заявление российского президентов прозвучало на фоне массовой атаки беспилотников на российские территории, в том числе в Подмосковье.