Путин предложит Трампу обсудить Беларусь? Песков рассказал о «поручениях» президентов

Опубликовано: 20.10.2025 14:50 , Обновлено: 20.10.2025

Каким будет формат предстоящего российско-американского саммита в венгерском Будапеште, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить вопрос урегулирования конфликта в Украине, и какие вопросы будут обсуждаться на встрече? О деталях потенциальной встречи рассказали в пресс-службе Кремля, а также высказались российские политические обозреватели.

Так, эксперты российского Telegram-канала “Незыгарь” заявили о потенциале “положительного результата” будущего саммита в Будапеште. По их мнению, основная дискуссия Путина и Трампа должна развернуться по поводу приостановки военных действий по линии соприкосновения сторон, причём в этом контексте может затрагиваться и участие белорусской стороны.

По мнению российских политических обозревателей Беларусь может оказаться в числе стран - наблюдателей, которые будут следить за приостановкой военных действий с двух сторон (будет ли идти речь о полном перемирии на определённый срок либо о заморозке боевых действий на неопределённый срок, пока не понятно). В числе других кандидатов на статус наблюдателей российские эксперты также называют Венгрию, Азербайджан и Финляндию.

Кроме того, по мнению политических обозревателей, на обсуждение в Будапеште США и Россия могут вынести ещё несколько принципиальных вопросов:

взаимный запрет для России и Украины на удары по энергетике,

перемирие в воздухе,

создание зон безопасности вокруг границ с Европой и Беларусью,

судьба замороженных российских активов и газопроводов, подающих голубое топливо из России в Европу.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока формат встречи в Будапеште стороны не согласовали, обе стороны сейчас “выполняют те поручения, которые дали президенты”, каждый со своей стороны, но к совместной работе ещё не приступили.

“Такая полномасштабная переговорка, командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас”, - заявил Песков.

По его словам, обеим сторонам “предстоит еще сделать много домашней работы”, прежде, чем будет назначена сама встреча.

“Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств: наше министерство иностранных дел, Госдепартамент. Их работа будет сконцентрирована на том, чтобы ответить на обозначенные вами вопросы”, - процитировало Пескова российское агентство “Интерфакс”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что одной из интриг предстоящей встречи президентов США и России стал маршрут, по которому российский борт №1 сможет добраться до Будапешта. Самолёту Владимира Путина придется пролететь над территориями стран НАТО — альянса, который в Москве не раз объявляли враждебным.

Путину на переговоры с Трампом придется лететь под прицелом ПВО НАТО — «Маршрут непонятен»