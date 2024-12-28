Путин позвонил Токаеву из-за катастрофы азербайджанского самолёта под Актау

Опубликовано: 28.12.2024 19:38 , Обновлено: 28.12.2024

Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы обсудить расследование крушения азербайджанского авиалайнера под Актау. Телефонный разговор состоялся по инициативе главы Кремля.

“Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии (страны-производителя самолёта - Ред. ). Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер”, — сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора.

Примерно такое же сообщение опубликовали и в пресс-службе главы Казахстана. Там тоже пообещали, что к расследованию допустят специалистов из России.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин извинился перед Ильхамом Алиевым за “инцидент” в российском воздушном пространстве, из-за которого азербайджанский пассажирский авиалайнер рухнул около казахстанского города Актау.

«Подтвердили факт» — Стало известно, что сказал Алиев Путину по поводу катастрофы азербайджанского самолёта