"Это мощь" - Лукашенко поздравил Трампа с "личным подвигом". А что сказали в Кремле?

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Опубликовано: 07.11.2024 10:31 , Обновлено: 07.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября, накануне дня Октябрьской революции, поздравил миллиардера Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

“Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан”, - говорится в послании Александра Лукашенко.

Он пожелал Трампу “доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой”.

Уже 7 ноября Александр Лукашенко ещё раз высказался о выборах в США.

“Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала… Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя”, - заявил он на чемпионате среди представителей госСМИ по колке дров под Минском.

Ранее, в октябре 2024 года, Александр Лукашенко выказал сомнения, что Трамп сможет выполнить обещание быстро завершить войну в Украине.

“Расскажи, как Трамп тебя заставит закончить войну? Что, придет, топнет ногой и скажет: “Ты давай заканчивай! И ты побежал, закончишь?”, - рассказал он, как спросил у Владимира Путина, согласится ли тот с планом Трампа. А затем добавил, что не представляет себе, как у нового американского президента это может получится: “Он что, придет в Россию и скажет?”.

Тем временем, в российском Кремле отказались поздравлять американского миллиардера с победой. “Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа”, - заявил Дмитрий песков, пресс-секретарь Кремля журналистам.

“Предлагаю вспомнить, что речь идет о выборах, которые состоялись в недружественной для нас стране и в стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины”, - заявил Песков.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский заявил, что созвонился с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с “исторической убедительной победой”. По словам президента Украины они “согласилась поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество”.

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