Путин пообещал «пощелкать» украинские ЗРК Patriot

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Опубликовано: 22.12.2022 20:24 , Обновлено: 22.12.2022

Президент России Владимир Путин заявил, что «пощелкает» те системы ПВО Patriot, которые США передадут украинским военным. Об этом он сказал во время общения с журналистами в четверг, 22 декабря.

«Говорят, Patriot могут туда [в Украину] поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot […] Те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», – сказал Путин.

Он также решил сравнить ЗРК Patriot с российскими комплексами С-300.

«Что касается ЗРК Patriot – это достаточно старые системы. И не работает так, как наша С-300», — считает российский президент.

[info_b]Кстати, ЗРК Patriot были приняты на вооружение около 40 лет тому назад, но многократно проходили модернизацию и нынешние комплексы серьезно отличаются от своих первых вариантов.[/info_b]

Напомним, 21 декабря США выделили Украине оружие на $1,85 млрд. Новый пакет военной помощи впервые включает систему ПВО Patriot.

Западные СМИ сообщили, что пока идет речь о передаче ВСУ одной батареи Patriot. В стандартной комплектации — это машина электропитания, радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки (4-8 шт), радиолокационная антена и сами ракеты-перехватчики. Одна пусковая установка может запускать от 4 до 16 ракет в зависимости от их вида. Батареи Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих для ее эксплуатации и технического обслуживания.