Как одна батарея Patriot может помочь Украине

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Опубликовано: 21.12.2022 11:06 , Обновлено: 21.12.2022

Белый дом официально подтвердил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot "для защиты украинского народа от варварских нападений России". Там уточнили, что обслуживать их будут сами украинцы.

“Мы будем учить украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей”, - уточнили власти США.

Там также пообещали, что США продолжат предоставлять Украине NASAMS, HAWK, “Стингеры” и оборудование для борьбы с БПЛА”.

Что умеет комплекс ПВО Patriot

Западные СМИ сообщили, что пока идёт речь о передаче ВСУ одной батареи Patriot. В стандартной комплектации - это машина электропитания, радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки (4-8 шт), радиолокационная антена и сами ракеты-перехватчики. Одна пусковая установка может запускать от 4 до 16 ракет в зависимости от их вида. Батарее Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих для ее эксплуатации и технического обслуживания.

Главная цель комплекса - перехват именно сложных целей, баллистических ракет. Батарея Patriot может одновременно поражать до пяти таких целей в радиусе 15-20 километров. Если же речь идёт о перехвате аэродинамических крылатых ракет, самолётов и беспилотников, то Patriot может сбивать их на расстоянии до 70-80 километров.

Засекать до 50 целей и вести их Patriot начинает на расстоянии до 150 километров. Высотный потолок ракет американского комплекса - 20 километров.

Patriot для наибольшей эффективности использует данные со спутников. И его передача означает, что США готовы предоставить украинцам более оперативный и масштабный доступ к своим космическим данным. Видимо, ранее именно из-за этого Белый дом тянул с поставкой Patriot в Украину.

Как Patriot поможет ПВО Украины

Patriot является основной системы ПРО НАТО, и его важная особенность - способность интегрироваться в общую систему ПВО, передавая часть целей другим батареям.

Ранее в Украине сообщили, что разработали свою систему ПРО с использованием искусственного интеллекта, который предсказывает маршруты крылатых ракет и помогает распределить цели по комплексам ПВО. Сейчас эффективность украинской системы ПВО оценивается в 70-80%, что считается достаточно высоким показателем. Сейчас ВСУ оперируют многоуровневой системой ПВО, в которую входят как советские образцы ЗРК, так и поставленные странами НАТО. В том числе и самыми современными NASAMs, Iris-T, и другими.

Ранее американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что одна батарея Patriot имеет большую дальность стрельбы, но может охватывать лишь ограниченную территорию. Например, его ракеты могут эффективно защитить небольшую военную базу, но не могут полностью обезопасить такой большой город, как Киев. Они могли бы обеспечить покрытие только для части столицы Украины, сообщило AP.

В то же время у Patriot более мощный радар, который лучше распознает цели, чем система С-300 советской эпохи. И его можно интегрировать в общую многоуровневую систему ПРО.