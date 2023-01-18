Путин пообещал отсрочку от призыва еще некоторым россиянам

Опубликовано: 18.01.2023 16:45 , Обновлено: 18.01.2023

Президент России Владимир Путин 18 декабря во время посещения Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» пообещал решить вопрос с отсрочкой от призыва для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Он объяснил это тем, что сотрудники ОПК сейчас загружены и работают «в три смены», а продукция предприятий «в высшей степени востребована».

«Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал он.

Он также подчеркнул, что работников оборонных предприятий не отправляют в армию в рамках мобилизации.

Как писал ранее Телеграф, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января пообещал, что президент РФ Владимир Путин не будет 18 января объявлять о новой волне мобилизации или «смене режима СВО». Что касается других дат, то представитель президента России не стал вдаваться в подробности.