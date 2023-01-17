Песков пообещал, что Путин не объявит о мобилизации 18 января. А 19-го?

Опубликовано: 17.01.2023 20:12 , Обновлено: 17.01.2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января пообещал, что президент РФ Владимир Путин не будет 18 января объявлять о новой волне мобилизации или "смене режима СВО".

“Это всё слухи. Не слушайте их”, — пообещал Песков в интервью “Осторожно Media”. Что касается других дат, то представитель президента России не стал вдаваться в подробности.

Ранее российские СМИ сообщили, что в планах Владимира Путина 18 января какое-то серьезное заявление по поводу хода вторжения России в Украину.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января заявил, что президент РФ принял решение “увеличить” состав российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Начнется процесс уже в 2023 году.

Шойгу объявил об «увеличении» российской армии ещё на 400 тыс солдат