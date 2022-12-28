Путин ответил на введение потолка цен на нефть

Опубликовано: 28.12.2022 08:00 , Обновлено: 28.12.2022

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Россия с февраля не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые «прямо или косвенно» присоединились к потолку

При этом, РФ оставила себе шанс все же поставлять продукцию в такие страны. Для этого Путин должен будет выдать специальное решение.

Нормы начнут действовать с 1 февраля 2023 года до 1 июля 2023 года.

Как отметило BBC, из документа непонятно, как будут работать эти ограничения и будут ли вообще. В издании подчеркнули, что, судя по всему, экспорт российской нефти в декабре начал падать.Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, с тех пор как Европейский союз ввел санкции, экспорт российской нефти сократился более чем наполовину. За неделю, закончившуюся 16 декабря, общий объем поставок из России сократился на 1,86 млн баррелей в день, или на 54%, примерно до 1,6 млн.

«Возможно, российские чиновники просто решили придумать механизм, который позволит заявить об “ответе” на потолок цен, но при этом “не стрелять себе в ногу” — или в свой собственный бюджет», — предположили в BBC.

К слову, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова уменьшить добычу нефти на 5-7% или 500–700 тыс. баррелей в сутки в ответ на введенный потолок цен странами ЕС и G7.