Путин ответил на введение потолка цен на нефть
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, Россия с февраля не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые «прямо или косвенно» присоединились к потолку
При этом, РФ оставила себе шанс все же поставлять продукцию в такие страны. Для этого Путин должен будет выдать специальное решение.
Нормы начнут действовать с 1 февраля 2023 года до 1 июля 2023 года.
Как отметило BBC, из документа непонятно, как будут работать эти ограничения и будут ли вообще. В издании подчеркнули, что, судя по всему, экспорт российской нефти в декабре начал падать.Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, с тех пор как Европейский союз ввел санкции, экспорт российской нефти сократился более чем наполовину. За неделю, закончившуюся 16 декабря, общий объем поставок из России сократился на 1,86 млн баррелей в день, или на 54%, примерно до 1,6 млн.
«Возможно, российские чиновники просто решили придумать механизм, который позволит заявить об “ответе” на потолок цен, но при этом “не стрелять себе в ногу” — или в свой собственный бюджет», — предположили в BBC.
К слову, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова уменьшить добычу нефти на 5-7% или 500–700 тыс. баррелей в сутки в ответ на введенный потолок цен странами ЕС и G7.