Путин отложил проведение "Всемирных игр дружбы" «до особого решения»

Опубликовано: 02.12.2024 19:51 , Обновлено: 02.12.2024

Президент РФ Владимир Путин решил отложить "до особого решения" проведение "Всемирных игр дружбы" — российского аналога Олимпиады. Напомним, изначально соревнования должны были пройти осенью этого года в Москве и Екатеринбурге, однако в июле организаторы перенесли их на 2025 год. Теперь их сроки вовсе неизвестны.

Ранее Международный олимпийский комитет призывал спортсменов отказаться от участия в российском аналоге Олимпиады, назвав “Всемирные игры дружбы” политизированными. Тогда в МОК добавили, что правительство РФ при этом демонстрирует «полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований».

«По всем этим причинам олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по полной политизации спорта, в частности создание российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий», — заявили в Международном олимпийском комитете. В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил МОК в “запугивании атлетов”.

В июле этого года Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести российский аналог Олимпиады с 2024 на 2025 год. Причиной такого решения [link href=“https://wfg2024.com/news/detail/mezhdunarodnaya-assotsiatsiya-druzhby-predlozhila-perenesti-vsemirnye-igry-druzhby-na-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] «недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов», которые принимали участие в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры в Париже.

Тогда в IFA заявили, что это «позволит рассчитывать на более представительный состав участников», а также даст возможность расширить программу “Всемирных игр дружбы” «за счёт культурной и развлекательной составляющих». В свою очередь депутат Госдумы РФ Светлана Журова подчеркнула, что «спортсмены со всего мира с радостью приедут чуть позже». По её словам, МОК «надо было вывести на чистую воду», поскольку они «строили препоны», что «было неудобно».

Что за игры такие?

“Всемирные игры дружбы” в РФ решили организовать после того, как ряд российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде-2024. Причиной стала политическая ситуация из-за вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Указ об их проведении Путин подписал в октябре прошлого года, а для организации турнира специально создали координирующий орган — Международную ассоциацию дружбы со штаб-квартирой в ОАЭ.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов США ввело санкции против телеканала Russia Today, финансируемого российским правительством, его руководителя Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров RT, а также медиагруппы «Россия сегодня», которая объединяет несколько русскоязычных информационных ресурсов. Поводом для санкций американская сторона назвала «попытку вмешательства» в президентские выборы США 2024 года.

Минфин США ввёл санкции против против Russia Today и других российских СМИ за «попытку вмешательства в выборы»