Путин отказался играть в традиционном предновогоднем хоккейном матче

Опубликовано: 14.12.2022 14:05 , Обновлено: 15.11.2024

Президент России не будет играть в ежегодном матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади перед Новым годом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 14 декабря.

«Нет, не планируется в этом году», — коротко ответил он на вопрос журналистов.

В прошлом году Путин также не играл на Красной площади, однако поучаствовал в турнире вместе с Александром Лукашенко в Санкт Петербурге.

Кроме того, Песков допустил, что Путин перенесет послание к Федеральному собранию на следующий год.

Напомним, 12 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин отказался от общения с российским народом в формате большой пресс-конференции, которую до этого проводили ежегодно. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле уверены что Владимир Путин найдет возможность «пообщаться с прессой», но потом.