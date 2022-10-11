Путин опасается госпереворота и тайно начал чистки военных - The Mirror

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 11.10.2022 10:55 , Обновлено: 11.10.2022

Британское издание The Mirror сообщило со ссылкой на источники в украинской разведке, что Владимир Путин направил в Москву специальное подразделение Нацгвардии из-за опасений государственного переворота.

Представители разведки Украины утверждают, что элитное подразделение Российской национальной гвардии ОДОН укрепляет линию безопасности вокруг российской столицы и что все воинские части приведены в “повышенную боевую готовность”.

ОДОН - официально именуемое Отдельной дивизией оперативного назначения - является подразделением внутренней безопасности быстрого развертывания Внутренних войск Министерства внутренних дел.

[info_b]Российские СМИ и власти не подтверждают и не опровергают информацию о чистках в рядах военных в Москве. [/info_b]

Источники в украинской разведке утверждают, что воинское подразделение численностью 18 000 человек под командованием генерал-майора Николая Кузнецова также проводят аресты военных, которых считают угрозой безопасности Владимиру Путину, сообщило другое британское издание The Sun.

В Британии и официальные лица считают, что у Владимира Путина проблемы. Глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг уверен, что простые россияне и военные видят сколько ошибок допустил президент РФ.

Он считает, что мобилизация заключенных и неопытных россиян “свидетельствует об отчаянной ситуации”. “При отсутствии эффективных внутренних вызовов, его [Владимира Путина] процесс принятия решений оказался ошибочным. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях”, - отметил глава британской GCHQ.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин позвал 9 октября к себе в кабинет главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы сказать ему “спасибо”. Но не только это.

Путин в разговоре с Бастрыкиным впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту — «Спасибо»