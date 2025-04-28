Путин объявил трёхдневное перемирие. Когда начнётся?

Опубликовано: 28.04.2025 14:50 , Обновлено: 28.04.2025

Президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил трёхдневное перемирие, приуроченное к 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую будут отмечать в стране 9 мая. Такое объявление 28 апреля сделала пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, на время перемирия, объявленного, “исходя из гуманитарных соображений”, российские войска должны будут остановить “все боевые действия”. Российская сторона также заявила, что “считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру”.

Официально объявленное Путиным перемирие должно вступить в силу в 0:00 в ночь с 7 на 8 мая и продлиться до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая .

При этом Москва оставила за собой право не соблюдать объявленное по собственной инициативе перемирие “в случае нарушений” с украинской стороны. В этом случае российские военные пригрозили “адекватным и эффективным ответом” Киеву.

В Кремле также в очередной раз заявили о своей “готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса”, а также к “конструктивному взаимодействию с международными партнёрами”.

С украинской стороны реакции пока не последовало.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Путин отдал российским войскам примерно на сутки прекратить огонь на фронте в Украине в преддверии Пасхи, а Зеленский эту инициативу поддержал и даже предложил продлить перемирие на месяц. Впрочем, по прошествии праздничных дней стороны обвинили друг друга в нарушении условий пасхального перемирия, заявив, что бои продолжались, несмотря на заявления политических лидеров.

Москва и Киев обменялись обвинениями в нарушении пасхального перемирия. Зеленский предложил продлить его на месяц