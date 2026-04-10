Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский поддержал. Когда начало?

Опубликовано: 10.04.2026 07:39 , Обновлено: 10.04.2026

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Его украинский коллега Владимир Зеленский поддержал инициативу и предложил Москве пойти дальше и не возвращаться к ударам и по окончании церковных праздников.

Согласно официальному заявлению Кремля, перемирие по случаю православной Пасхи объявлено всего на сутки. По словам российской стороны, режим прекращения огня продлится с 16:00 субботы, 11 апреля, до исхода воскресенья, 12 апреля 2026 года.

В связи с этим Путин дал распоряжение министру обороны Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил России, командующему Объединённой группировкой войск Герасимову на это время прекратить боевые действия на всех направлениях.

При этом российский главнокомандующий потребовал от войск сохранять боевую готовность, чтобы при необходимости “пресечь возможные провокации со стороны противника и любые его агрессивные действия”.

“Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации”, - прокомментировали решение Путина в Кремле.

И Киев, действительно, поддержал их инициативу. Владимир Зеленский в своих соцсетях написал, что Украина “готова к зеркальным шагам”, то есть соблюдать “режим тишины” в ответ на прекращение обстрелов. По его словам, Украина сама предлагала российской стороне прекратить огонь на время Пасхальных праздников, поэтому украинские войска готовы “действовать соответственно”.

“Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи”, - подчеркнул украинский президент.

Напомним, в прошлом году на Пасху стороны Путин также инициировал пасхальное перемирие, но на деле оно не было соблюдено. Стороны обменялись обвинениями в нарушениях режима прекращения огня практически сразу же после его объявленного начала: украинская сторона обвинила Россию в провокациях, а российская сторона, в свою очередь, заявляла о нарушениях со стороны ВСУ.

Путин объявил «пасхальное перемирие». Что ответил Зеленский?