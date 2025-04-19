Путин объявил "пасхальное перемирие". Что ответил Зеленский?

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Опубликовано: 19.04.2025 17:47 , Обновлено: 19.04.2025

Президент России Владимир Путин днем 19 апреля объявил "пасхальное перемирие" и приказал начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову остановить "все боевые действия" на определенный период. Позже президент Украины Владимир Зеленский упомянул в своем Telegram-канале инициативу Москвы.

“Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня [ 19 апреля . - прим. ред.] с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник [ 21 апреля. – прим. ред.] российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру”, - [link href=“https://t.me/news_kremlin/5510” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] Путин на опубликованном Кремлем видео.

При этом президент РФ потребовал, чтобы российские войска были готовы к “отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий”. “Прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме”, - продолжил он, обращаясь к Герасимову.

Путин считает, что это “пасхальное перемирие” покажет, “насколько искренней является готовность” официального Киева, “его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса”.

В 17:14 (мск, совпадает с минским) в Telegram-канале Минобороны РФ [link href=“https://t.me/mod_russia/51492” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что дали указы “всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля”.

Украина продлила военное положение на 90 дней. А как же перемирие с Россией?

При этом добавили, что режим прекращения огня российская Объединенная группировка войск будет соблюдать “при условии его взаимного соблюдения” со стороны Киева.

Что ответили в Украине?

В Украине на официальном уровне эту инициативу Москвы не комментировали и не сообщали о прекращении огня со своей стороны на момент написания данной новости.

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В 17:43 (по киевскому времени, совпадает с минским) в Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского [link href=“https://t.me/V_Zelenskiy_official/13906” target=“_blank” rel=“noopener”] появилось [/link] сообщение со следующим текстом: “Относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. “Шахеды” в нашем небе – это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей”.[/obnovleno_b]

К слову, как ранее писал Telegraf.news, президент США Дональд Трамп заявил 18 апреля, что Соединенные Штаты откажутся от посредничества по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, если Москва или Киев будут “создавать трудности” в его достижении. Схожее заявление сделал и американский госсекретарь Марко Рубио.

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