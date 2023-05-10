Путин объявил о призыве в армию военнообязанных россиян

Опубликовано: 10.05.2023 17:03 , Обновлено: 10.05.2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию РФ из запаса военнообязанных россиян. Документ был опубликован в среду, 10 мая, на официальном портале. В указе есть сразу два закрытых пункта с пометкой "для служебного пользования".

“Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности”, - говорится в указе.

Российское агентство ТАСС утверждает, что такой призыв является “плановым мероприятием”, которое проводят каждый год. Теперь Минобороны РФ должно выпустить директиву, после которой военкоматы начнут рассылать повестки россиянам.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января заявил, что президент РФ принял решение “увеличить” состав российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Начнется процесс уже в 2023 году.

Шойгу объявил об «увеличении» российской армии ещё на 400 тыс солдат