Опубликовано: 08.12.2022 17:07 , Обновлено: 08.12.2022

Президент России заявил 8 декабря, что Украина, не подав воду в аннексированный Россией Донецк, совершила "акт геноцида". По его словам, бомбежки энергоинфрастуктуры Украины - это ответная мера.

Об этом он заявил на награждении участников вторжения в Украину ищ числа рсосицской армии. По словам Путина, в СМИ “много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны”.

“Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи,” – признался президент России.

Ранее Телеграф сообщил, что посольство России в США выступило с заявлением, в котором осуждает позицию Госдепартамента в отношении военных преступлений на войне в Украине. Там возмутились, что США прямо не осудили расстрел российских военнопленных в Украине, зато заметили куда больше военных преступлений, совершаемых самой Россией.

Россия осудила США за осуждение военных преступлений армии РФ в Украине