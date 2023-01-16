Путин лишился одного из своих «козырей» — CNN

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.01.2023 13:15 , Обновлено: 16.01.2023

Президент России Владимир Путин остался без одного из главных «козырей» и потерял предполагаемый рычаг давления на западные страны. Об этом заявило CNN 16 января.

Как пишет издание, с начала введения российских войск в Украину европейское правительство беспокоил вопрос, может ли Москва полностью перекрыть газ.

Путин мог надеется на то, что газовый шантаж должен смягчить антироссийские санкции и поддержку Украины, считает CNN.

Однако планы Кремля сорвала погода, поскольку зима в Европе выдалась теплая. Это позволило сократить потребление газа, что в свою очередь лишило Путина одного из главных «козырей».

В Европе сейчас есть окно возможностей, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, считают эксперты и добавляют, что это может сыграть решающую роль в поддержании единого фронта Запада, пока война затягивается.

Вместе с тем европейские чиновники предупредили, что просто запасать газ недостаточно, нужно больше работать над эффективностью. Европе нужно обратиться больше внимания на возобновляемые источники энергии и строить хранилища для сжиженного природного газа, считают эксперты.

Напомним, 5 января стоимость «голубого топлива» опускалась ниже $700 за 1 тыс. кубометров по данным лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с сентября 2021 года. При этом пока непонятно, вырастут ли цены на газ снова в будущем. Эксперты из Нидерландов отметили, что если погода изменится и температура понизится, спрос на газ снова возрастет.