Когда замерзнет Европа? Цены на газ упали до предвоенного минимума

📊 Анализ

Опубликовано: 06.01.2023 12:43 , Обновлено: 06.01.2023

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды — сейчас они находятся значительно ниже уровня, существовавшего до начала войны в Украине. И на это есть несколько причин. Так замерзнет ли Европа, как пугают в российских госСМИ?

5 января стоимость «голубого топлива» опускалась ниже $700 за 1 тыс. кубометров по данным лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с сентября 2021 года. Позже цена скорректировалась до $727 за тыс. куб. м.

А по состоянию на 10:18 утра 6 января она составила $755,6, что на порядок ниже, чем в конце февраля 2022 года, после российского вторжения в Украину.

При этом стоимость газа в Европе все еще остается выше уровней, которые наблюдались до пандемии. Так, в январе 2020 года биржевые цены на газ составляли около $130-140 за тыс. куб. м.

Теплая погода и запасы газа

Одной из главных причин резкого падения цен на «голубое топливо» — теплая погода в европейских странах. Например, в начале 2023 года температуре в Риме составила +15 градусов, а в Амстердаме — около +10. Из-за этого потребление газа значительно сократилось.

Кроме того, начало поступать большее количество энергии от ветряных электростанций.

Также на стоимость повлияли и рекордно высокий объем запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза. Так, они превысили 90 млрд куб. м. По последним данным хранилища заполнены на 83,21%.

Когда замерзнет Европа?

При этом пока непонятно, вырастут ли цены на газ снова в будущем. Эксперты из Нидерландов отметили, что если погода изменится и температура понизится, спрос на газ снова возрастет.

Хотя это не должно оказать слишком большого влияния на поставки на эту зиму, и Европа все же пока не замерзнет.

Тем не менее, странам придется пополнять свои запасы весной, поэтому существует некоторая неопределенность относительно следующей осени и зимы.