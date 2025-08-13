Путин и Зеленский могут встретиться на следующей неделе — CBS

Опубликовано: 13.08.2025 18:36 , Обновлено: 13.08.2025

Белый дом планирует организовать трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина в конце следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет CBS, два источника, “знакомые с ходом переговоров”, сообщили, что “США работают над местом проведения встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая должна состояться уже в конце следующей недели”.

К слову, выступая перед журналистами в понедельник 11 августа президент США Дональд Трамп сам заявил, что планирует организовать личную встречу с участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной», — сказал Трамп.

Напомним, что в скором времени Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске. Переговоры должны пройти 15 августа на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон, на северной окраине Анкориджа, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

К слову, накануне Трамп, Зеленский и страны НАТО провели виртуальную встречу, где американский президент сообщил что его целью на пятничном саммите с Путиным является достижение перемирия. Вторая цель - оценка возможности заключения полного мирного соглашения,сообщили Axios два источника, знакомых с разговором.

Ранее Telegraf.news писал, что перед встречей американского и российского президента европейские политики пытаются очертить «красные линии». Как сообщило издание Politico, они фактически потребовали, чтобы любые договорённости не заключались «за спиной» Украины и «не подрывали европейскую безопасность».

Политики ЕС направили Трампу ряд просьб перед его встречей с Путиным