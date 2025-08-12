Политики ЕС направили Трампу ряд просьб перед его встречей с Путиным

Опубликовано: 12.08.2025 11:10 , Обновлено: 12.08.2025

Накануне запланированной на пятницу встречи в Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, европейские политики пытаются очертить «красные линии». Как сообщило издание Politico, они фактически потребовали, чтобы любые договорённости не заключались «за спиной» Украины и «не подрывали европейскую безопасность».

Напомним, ни политики стран ЕС, ни президент Украины Владимир Зеленский не приглашены на встречу. Но в среду, за два дня до саммита, по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца должен пройти экстренный виртуальный саммит с участием стран ЕС, Украины и самого Дональда Трампа, сообщил источник.

«Мы не можем смириться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждаются или даже решаются через головы европейцев, через головы украинцев», — заявлял ранее Мерц.

Какой план у Трампа?

Сам президент США уже не раз озвучивал своё видение мира. По его словам, он потребует от России и Украины пойти на «обмен территориями», который может быть «хорошим» и «плохим» для обеих стран.

«Россия заняла большую часть Украины, в том числе очень ценные территории. Мы попытаемся вернуть часть этих территорий Украине», — заявил Трамп.

Правда, он обозначил, что встреча на Аляске — это «прощупывание почвы», по итогам которого он может либо пожелать сторонам «удачи в дальнейшей борьбе», либо предложить готовый план сделки, для чего готов «посадить Путина и Зеленского в одну комнату».

Требования Европы

Европейские политики занимают более жёсткую позицию. Во вторник 26 из 27 стран ЕС (кроме Венгрии) выступили с совместным заявлением, в котором заявили: «Путь к миру в Украине не может быть определён без Украины».

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сформулировала условие:

«Последовательность шагов важна. Сначала — безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железобетонными гарантиями безопасности».

Кроме того, Европа настаивает на соблюдении территориальной целостности Украины и не готова обсуждать какие-либо уступки до полного прекращения огня.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Владимир Зеленский отказался «дарить украинскую землю» Москве. По его словам, «ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины».

Зеленский отказался «дарить землю» России