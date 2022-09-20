Путин готов прекратить войну с Украиной. Но РФ должна вывести войска - Эрдоган

Опубликовано: 20.09.2022 12:56 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что во время последней встречи в Узбекистане увидел у Владимира Путина стремление поскорее закончить войну в Украине. При этом он заявил, что Россия для этого должна будет вывести войска с занятых украинских территорий.

“У меня были обширные встречи с президентом России Путиным в Узбекистане. Я понял, что он на самом деле пытается закончить это как можно скорее. Эта ситуация - большая проблема”. - заявил турецкий президент в интервью PBS.

Эрдоган подчеркнул, что он сказал и Путину, и своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что “в войне, которая заканчивается гибелью людей, нет победителя”.

Президент Турции заявил, что его страна придерживается сбалансированной политики в отношениях между Россией и Украиной с момента начала войны в феврале и выступает за то, чтобы прислушиваться к обеим сторонам.

“Вот почему у нас есть настойчивое желание свести этих лидеров вместе. Давайте сведем их вместе. Я хочу услышать от них все. Мы пока не добились успеха, но я не теряю надежды”, - добавил он.

Также президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в случае урегулирования конфликта путем переговоров Украина должна получить назад свои территории.

На вопрос ведущего, «нужно ли позволить России оставить под своим контролем часть украинских территорий, и не станет ли это элементом решения конфликта», Эрдоган ответил: «Нет, конечно, нет».

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Крелмя Дмитрий Песков заявил, что не видит возможности для дипломатии для завершения войны в Украине на данный момент.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться только поражением России и отводом ее войск со всех территорий Украины. Но не исключил возможности дипломатического решения о возврате Крыма под юрисдикцию Киева.

Ранее Телеграф сообщил, что В турецких СМИ распространяют видео с саммита ШОС, где президент России Владимир Путин бурно отреагировал на приветствие чиновников.

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