Путин допустил "превентивные" ядерные удары России по противникам

Опубликовано: 09.12.2022 22:56 , Обновлено: 09.12.2022

Президент России Владимир Путин 9 декабря во второй раз за неделю заговорил про ядерное оружие. Он допустил возможность того, что РФ может официально изменить свою ядерную доктрину и внести в нее право превентивного удара.

Владимир Путин, выступая перед журнашистам в Бишкеке, отметил, что политика Соединенных Штатов заключается совсем не в том, чтобы исключать возможность “обезоруживающего” ядерного удара. “У них это есть в их стратегии, в документах это прописано – превентивный удар. У нас нет. Мы сформулировали ответный удар в нашей стратегии”, - сказал Путин.

По его словам, даже если Россия немедленно нанесет ответный удар, увидев запуск ядерных ракет в ее сторону, “это означает, что падение боеголовок вражеских ракет на территорию Российской Федерации неизбежно – они все равно упадут”.

“У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара, первое. Второе - они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее”, - добавил он.

“Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы - нет, то все-таки это нас заставляет задуматься над теми угрозами, которые нам создают такого рода идеи в сфере обороны других стран”, - считает Путин. Ранее Телеграф сообщил, что в Белом доме осудили “пустые разговоры” о ядерном оружии после того, как президент России Владимир Путин заявил о растущих рисках ядерной войны. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, которого спросили о высказываниях Путина, отказался отвечать напрямую, но сказал: “Мы считаем, что любые разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны”.

«Пустые разговоры» — В США ответили на заявления Путина о ядерном оружии