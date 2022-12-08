"Пустые разговоры" - В США ответили на заявления Путина о ядерном оружии

Опубликовано: 08.12.2022 09:15 , Обновлено: 08.12.2022

В Белом доме осудили "пустые разговоры" о ядерном оружии после того, как президент России Владимир Путин заявил о растущих рисках ядерной войны. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, которого спросили о высказываниях Путина, отказался отвечать напрямую, но сказал: "Мы считаем, что любые разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны".

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, говоря о применении ядерного оружия, что “такая угроза возрастает”, но заверил, что “Россия ни при каких обстоятельствах не будет использовать его первой”.

Нед Прайс напомнил, что ядерные державы всего мира, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, ясно дали понять, что “ядерная война - это то, с чем никогда нельзя воевать и в чем никогда нельзя победить”.

“Мы считаем, что любая другая риторика – будь то бряцание ядерным оружием или даже поднятие вопроса о применении тактического ядерного оружия - является чем–то безответственным, - сказал Прайс. - Это опасно, и это противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны”.

Ранее Телеграф сообщил, что официально власти Украины не признали причастность к атаке на аэродром в российской Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ. Однако ряд официальных лиц дали свои личные комментарии. В России же заговорили об ответной ядерной атаке по Украине. Но тоже неофициально.

В РФ заговорили о ядерном ударе по Украине в ответ на атаку под Саратовом