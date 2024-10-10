Пустыню Сахара затопило впервые за 50 лет — 20 человек погибли
В Сахаре выпало рекордное количество осадков, тем самым затопив всю африканскую пустыню. Редкий для этих мест потоп оставил голубые лагуны среди пальм и песчаных дюн, принеся в пострадавшие от засухи районы больше воды, чем многие видели за десятилетия. Местные власти сообщили, что в результате наводнения погибли как минимум 20 человек.
Правительство Марокко заявило, что в сентябре за два дождливых дня осадков выпало больше, чем в среднем за год. Спутники НАСА показали, как вода хлынула в озеро Ирикви, которое было сухим в течение последних 50 лет. В пустынных поселениях, которые часто посещают туристы, внедорожники проезжали по лужам, а жители лишь наблюдали за происходящим, передало международное информагентство Associated Press.
«Прошло 30-50 лет с тех пор, как у нас было столько осадков за такой короткий промежуток времени», — отметил один из членов Главного управления метеорологии Марокко.
Вода, хлынувшая в пески и оазисы, стала причиной гибели более 20 человек в Марокко и Алжире, а также уничтожила урожай фермеров, вынудив правительство выделить средства на экстренную помощь, в том числе в некоторых районах, которые пострадали от землетрясения в прошлом году.
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